ОВА: Росіяни обстріляли Харківщину, пошкоджено інфраструктуру
Російські війська обстріляли Куп'янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу поранені двоє жінок. Їх госпіталізували, вони у стані середньої тяжкості.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Також у місті пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та цивільна інфраструктура. На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, вчора росіяни обстрілювали Харківський, Куп'янський та Чугуївський райони. Внаслідок обстрілів зруйнований житловий будинок та поранений чоловік у селі Циркуни. У селі Кам'янка на власному подвір'ї на невідомому боєприпасі підірвався 61-річний чоловік. Його госпіталізували з пораненням.