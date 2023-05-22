ОВА: Росіяни обстріляли Харківщину, пошкоджено інфраструктуру

Російські війська обстріляли Куп'янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу поранені двоє жінок. Їх госпіталізували, вони у стані середньої тяжкості.

Про це повідомив﻿ начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також у місті пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та цивільна інфраструктура. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, вчора росіяни обстрілювали﻿ Харківський, Куп'янський та Чугуївський райони. Внаслідок обстрілів зруйнований житловий будинок та поранений чоловік у селі Циркуни. У селі Кам'янка на власному подвір'ї на невідомому боєприпасі підірвався 61-річний чоловік. Його госпіталізували з пораненням.