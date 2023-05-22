Несмотря на «летнее» падение активности и покупателей, и продавцов иностранной валюты, на наличном валютном рынке на прошлой неделе возобновилась тенденция укрепления гривны к доллару США и евро. Должны признать, что нашему прогнозу по удержанию курса доллара в диапазоне 37,50-38,00 гривен не было суждено сбыться. Спрос на американскую валюту на прошлой неделе упал настолько, что оптовые обменные пункты были вынуждены сильно опустить ценники, чтобы нащупать уровень, интересный для покупателей.

Утром понедельника 15 мая киевские оптовые обменники предлагали наличного «американца» по 37,64-37,65 гривен, а уже в четверг 18 мая цифры на табло снизились до 37,35 гривен. И только по этой цене наконец-то появился спрос. К концу дня пятницы цена продажи доллара выросла до 37,52-37,55 гривен, но в субботу 20 мая вновь пошла вниз. В понедельник 22 мая ближе к обеденному перерыву доллар в столице продают по цене от 37,40 (единичные предложения) до 37,44-37,45 гривен. В Ивано-Франковске, Луцке, Николаеве, Одессе и Черновцах доллар можно купить по 37,45 гривен, в Полтаве – по 37,50 гривен.

Что же происходит с долларом? Почему курс доллара опять падает?

Сразу несколько факторов в настоящий момент способствуют дальнейшему укреплению национальной валюты. Прежде всего, ключевую роль играют ожидания населения, формирующиеся под воздействием вербальных интервенций представителей Национального банка. Так, на прошлой неделе член Совета НБУ Василий Фурман заявил, что рыночный курс доллара в ближайшее время будет стремиться к отметке 36,60 гривен. Если вспомнить, что в начале апреля курс продажи в столичных обменных пунктах уже опускался до 37,05 гривен, можно понять, чего ждут украинцы. Покупать доллар по более высокой цене решаются лишь те, кому он срочно нужен для расчетов.

Улучшается ситуация и на межбанковском валютном рынке. На прошлой неделе объем интервенций Национального банка, направленных на обеспечение потребностей импортеров в валюте, снизился на 160 млн долларов – с 552,21 до 391,96 млн долларов.

Видя, что курс доллара снижается, растет интерес к гривневым депозитам на 3 месяца, тем более, что процентные ставки по ним уже достигли 20% годовых. Это существенно снижает нагрузку на валютный рынок и еще больше давит на курс в сторону его понижения.

Учитывая все эти факторы, аналитики портала «Курс Украины» предполагают, что диапазон колебаний курса доллара в ближайшие 2-3 недели расширится. Нижняя его граница составит 37,00-37,05 гривен: именно до такого уровня доллар может подешеветь в ближайшее время. Верхняя же сместится чуть ниже – до 37,80-37,90 гривен.

В целом же, оставшиеся до конца мая полторы недели на валютном рынке будут спокойными и малоактивными. Ждать каких-либо существенных потрясений не стоит.