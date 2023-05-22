Незважаючи на «літнє» падіння активності і покупців і продавців іноземної валюти, на готівковому валютному ринку минулого тижня відновилася тенденція зміцнення гривні до долара США та євро. Маємо визнати, що нашому прогнозу щодо утримання курсу долара в діапазоні 37,50-38,00 гривень не судилося збутися. Попит на американську валюту минулого тижня впав настільки, що оптові обмінні пункти змушені були сильно опустити цінники, щоб намацати рівень, цікавий для покупців.

Вранці понеділка 15 травня київські оптові обмінники пропонували готівкового «американця» по 37,64-37,65 гривні, а вже у четвер 18 травня цифри на табло знизилися до 37,35 гривні. І тільки за цією ціною з'явився нарешті попит. До кінця дня п'ятниці ціна продажу долара зросла до 37,52-37,55 гривні, але в суботу 20 травня знову пішла вниз. У понеділок, 22 травня, ближче до обідньої перерви долар у столиці продають за ціною від 37,40 (поодинокі пропозиції) до 37,44-37,45 гривень. В Івано-Франківську, Луцьку, Миколаєві, Одесі та Чернівцях долар можна купити за 37,45 гривень, у Полтаві – по 37,50 гривень.

Що ж відбувається із доларом? Чому курс долара знову падає?

Відразу кілька факторів зараз сприяють подальшому зміцненню національної валюти. Насамперед ключову роль відіграють очікування населення, що формуються під впливом вербальних інтервенцій представників Національного банку. Так, минулого тижня член Ради НБУ Василь Фурман заявив, що ринковий курс долара найближчим часом прагнутиме позначки 36,60 гривень. Якщо згадати, що на початку квітня курс продажу у столичних обмінних пунктах уже опускався до 37,05 гривень, можна зрозуміти, на що чекають українці. Купувати долар за вищою ціною вирішують лише ті, кому він терміново потрібен для розрахунків.

Поліпшується ситуація і на міжбанківському валютному ринку. Минулого тижня обсяг інтервенцій Національного банку, спрямованих на забезпечення потреб імпортерів у валюті, знизився на 160 млн. доларів – з 552,21 до 391,96 млн. доларів.

Бачачи, що курс долара знижується, зростає інтерес до гривневих депозитів на 3 місяці, тим більше, що відсоткові ставки за ними вже сягнули 20% річних. Це значно знижує навантаження на валютний ринок і ще більше тисне на курс у бік його зниження.

Враховуючи всі ці фактори, аналітики порталу «Курс України» припускають, що діапазон коливань курсу долара найближчими 2-3 тижнями розшириться. Нижній його кордон становитиме 37,00-37,05 гривень: саме до такого рівня долар може подешевшати найближчим часом. Верхній зміститься трохи нижче – до 37,80-37,90 гривень.

Загалом, півтора тижні, що залишилися до кінця травня, на валютному ринку будуть спокійними і малоактивними. Чекати якихось суттєвих потрясінь не варто.