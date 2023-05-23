В Минобороны рассказали о ситуации в Бахмуте за сутки

За сутки активность наступательных действий противника на Бахмутском направлении несколько снизилась. В то же время количество обстрелов стабильно высоко, а враг производит зачистку недавно захваченных территорий.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, украинские военные контролируют юго-западную окраину Бахмута в районе "Самолет". В то же время, на севере и юге от Бахмута есть "незначительное продвижение" ВСУ.