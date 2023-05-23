У Міноборони розповіли про ситуацію в Бахмуті за добу
Впродовж доби активність наступальних дій противника на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Водночас кількість обстрілів стабільно висока, а ворог проводить зачистку нещодавно захоплених територій.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За її словами, українські військові контролюють південно-західну околицю Бахмута в районі "Літак". Водночас на півночі і півдні від Бахмута є "незначне просування" ЗСУ.
"У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиці, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні. Зазнає великих втрат", — повідомила Маляр.