У Міноборони розповіли про ситуацію в Бахмуті за добу

Впродовж доби активність наступальних дій противника на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Водночас кількість обстрілів стабільно висока, а ворог проводить зачистку нещодавно захоплених територій.

Про це повідомила﻿ заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, українські військові контролюють південно-західну околицю Бахмута в районі "Літак". Водночас на півночі і півдні від Бахмута є "незначне просування" ЗСУ.