У Міноборони розповіли про ситуацію в Бахмуті за добу

У Міноборони розповіли про ситуацію в Бахмуті за добу
Фото: facebook.com/93OMBr

Впродовж доби активність наступальних дій противника на Бахмутському напрямку дещо знизилась. Водночас кількість обстрілів стабільно висока, а ворог проводить зачистку нещодавно захоплених територій.

Про це повідомила﻿ заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, українські військові контролюють південно-західну околицю Бахмута в районі "Літак". Водночас на півночі і півдні від Бахмута є "незначне просування" ЗСУ.

"У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиці, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні. Зазнає великих втрат", — повідомила Маляр.

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