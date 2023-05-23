У РФ нет угроз существованию режима Путина — немецкая разведка

Спустя более года после начала полномасштабного вторжения России в Украину нет никаких признаков того, что позиции режима Путина ослабли, считает глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, сообщает Deutsche Welle.

"Мы не видим никаких трещин в системе Путина" , - заявил он.

По его мнению, публичная критика методов ведения войны – это обычные разногласия в России, а не угроза для системы.

"Несмотря на частные случаи выражения критики, например в отношении боеприпасов, нет никаких признаков того, что система начинает расшатываться или разваливается" , — сказал Каль, но добавил, что исключать такой сценарий тоже нельзя.

Он считает, что РФ все еще способна "вести войну в долгосрочной перспективе" с помощью новобранцев. Это также относится к вооружениям и боеприпасам.

"Так что о слабости или о том, что действиям России может наступить конец, речь не может идти. Действительно, существуют уязвимости и неожиданности — например, относительно эффективности вооруженных сил. Но если Запад не будет очень организованно поддерживать Украину и сопротивляться, то стратегия Путина, которая предполагает ставку на долгосрочную перспективу и массу, может увенчаться успехом" , — подчеркнул Каль.

Как Германия узнала о планах Путина начать войну

На вопрос, с какого момента BND знала о намерении России напасть на Украину, Каль ответил: "Приблизительно за 14 дней до начала войны мы обнаружили явления, которые нельзя было интерпретировать иначе" .

В то же время, он отверг критику относительно того, что американские и британские спецслужбы намного раньше узнали о российских планах. По его словам, Путин принял решение о вторжении в Украину учитывая множество вещей, "не заключавшихся в подсчете количества ракет или танков".