У РФ нема загроз для існуваня режиму Путіна — німецька розвідка

Через понад рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну немає жодних ознак того, що позиції Путіна ослабли, вважає глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми не бачимо жодних тріщин у системі Путіна" , — заявив він.

На його думку, публічна критика методів ведення війни - це звичайні розбіжності в Росії, а не загроза для системи.

"Попри окремі випадки висловлення критики, наприклад щодо боєприпасів, немає жодних ознак того, що система починає розхитуватися або розвалюється" , — сказав Каль, але додав, що виключати такий сценарій теж не можна.

Він вважає, що РФ усе ще здатна "вести війну в довгостроковій перспективі" за допомогою новобранців. Це також стосується озброєння та боєприпасів.

"Тож про слабкість або про те, що діям Росії може настати кінець, не може йтися. Дійсно, існують вразливості та несподіванки — наприклад, щодо ефективності збройних сил. Але якщо Захід не буде дуже організовано підтримувати Україну й чинити опір, то стратегія Путіна, яка передбачає ставку на довгострокову перспективу та масу, може увінчатися успіхом" , — наголосив Каль.

Як Німеччина дізналася про плани Путіна почати війну

На запитання, з якого моменту BND знала про намір Росії напасти на Україну, Каль відповів: "Приблизно за 14 днів до початку війни ми виявили явища, які не можна було інтерпретувати інакше" .

Водночас він відкинув критику щодо того, що американські та британські спецслужби набагато раніше дізнались про російські плани. За його словами, Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну з огляду на безліч речей, "які не полягали в підрахунку кількості ракет або танків".