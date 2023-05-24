У Сил обороны успехи на флангах Бахмута – Сырский

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил﻿, что Вооруженные силы продолжают оборонительную операцию и достигли успехов на флангах Бахмута.

"Силы обороны продолжают оборонительную операцию и имеют успехи на флангах Бахмута" , - отметил генерал.

Сырский также опубликовал видео с пленным наемником ЧВК "Вагнер".

По словам военнопленного, его основным стимулом для участия в войне был материальный интерес, он рассчитывал оставаться в роте обеспечения, но попал на передовую.