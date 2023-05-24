У Сил оборони успіхи на флангах Бахмута – Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Збройні сили продовжують оборонну операцію і досягли успіхів на флангах Бахмута.

"Сили оборони продовжують оборонну операцію та мають успіхи на флангах Бахмута" , - зазначив генерал.

Сирський також опублікував відео з полоненим найманцем ПВК "Вагнер".

За словами військовополоненого, його основним стимулом для участі у війні був матеріальний інтерес, він сподівався залишатися в роті забезпечення, але потрапив на передову.