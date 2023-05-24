У Сил оборони успіхи на флангах Бахмута – Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Збройні сили продовжують оборонну операцію і досягли успіхів на флангах Бахмута.
"Сили оборони продовжують оборонну операцію та мають успіхи на флангах Бахмута", - зазначив генерал.
Сирський також опублікував відео з полоненим найманцем ПВК "Вагнер".
За словами військовополоненого, його основним стимулом для участі у війні був матеріальний інтерес, він сподівався залишатися в роті забезпечення, але потрапив на передову.
"Нам сказали, якщо ми не поїдемо воювати, то нас завантажать у Камаз і більше ніхто нас не побачить", - розповів полонений.