Какую среднюю зарплату получают в Украине: данные Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за первый квартал 2023 года﻿. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, сообщает Деловая столица.

По подсчетам ПФУ, средняя зарплата составляла:

в январе 2023 года — 12 644,98 грн;

в феврале — 12 794,11 грн;

в марте — 13 423,28 грн.

По сравнению с мартом 2022 года зарплата выросла на 3,1% (в прошлом году было 13 016,16 грн), отмечает "РБК-Украина".

Впрочем, годовая инфляция в марте составила 21,3%, поэтому реальная зарплата упала примерно на 18%.