Яку середню зарплату отримують в Україні: дані Пенсійного фонду

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2023 року﻿. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду, повідомляє Ділова столиця.

За підрахунками ПФУ, середня зарплата становила:

у січні 2023 року — 12 644,98 грн;

у лютому — 12 794,11 грн;

у березні — 13 423,28 грн.

Порівняно з березнем 2022 року зарплата зросла на 3,1% (торік було 13 016,16 грн), зазначає "РБК-Україна".

Утім, річна інфляція у березні становила 21,3%, відтак реальна зарплата впала приблизно на 18%.