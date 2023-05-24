Яку середню зарплату отримують в Україні: дані Пенсійного фонду
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2023 року. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду, повідомляє Ділова столиця.
За підрахунками ПФУ, середня зарплата становила:
- у січні 2023 року — 12 644,98 грн;
- у лютому — 12 794,11 грн;
- у березні — 13 423,28 грн.
Порівняно з березнем 2022 року зарплата зросла на 3,1% (торік було 13 016,16 грн), зазначає "РБК-Україна".
Утім, річна інфляція у березні становила 21,3%, відтак реальна зарплата впала приблизно на 18%.