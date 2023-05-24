Минобороны РФ заявило, что их корабль-разведчик атаковали морские беспилотники

Министерство обороны РФ заявили, что утром 24 мая разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота атаковали скоростные беспилотные корабли ВСУ, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

"Сегодня в 5 часов 30 минут Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота".

По версии российских захватчиков, корабль выполнял задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в экономической зоне Турции.

В Минобороны РФ похвастались, что якобы все беспилотники уничтожили огнем из штатного вооружения в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

Информацию об атаке утром распространили российские военные, но она не имела подтверждения. В ВСУ пока не комментируют эту информацию.