Оккупационные власти Крыма сообщили об атаке беспилотников
Руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ночью была "отбита очередная атака беспилотников", сообщает Корреспондент.
"В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Ни один объект в городе не пострадал", — утверждает он.
Позже глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов добавил, что минувшей ночью в разных районах полуострова якобы были "заглушены и посажены средствами РЭБ, а также сбиты силами ПВО шесть БПЛА".
"Жертв и пострадавших нет", - подчеркнул он.