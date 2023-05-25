Оккупационные власти Крыма сообщили об атаке беспилотников

Руководитель оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ночью была "отбита очередная атака беспилотников", сообщает Корреспондент.

"В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Ни один объект в городе не пострадал" , — утверждает он.