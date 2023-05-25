Окупаційна влада Криму повідомила про атаку безпілотників

Керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вночі було "відбито чергову атаку безпілотників", повідомляє Корреспондент.

"У районі Качі зі стрілецької зброї сили Чорноморського флоту збили два БПЛА, ще кілька безпілотників було заглушено та посаджено засобами РЕБ. Жоден об'єкт у місті не постраждав" , — стверджує він.