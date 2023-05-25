Какие товары больше всего подешевели в 2023 году
Несмотря на войну, в Украине снизились цены на некоторые продукты. Так, по данным Держстату, наиболее существенно с начала 2023 подешевело топливо и куриные яйца. Эксперты рассказали, какие группы товаров подешевели в этом году, сообщает Фокус.
С начала 2023 года больше всего снизились цены на следующие категории товаров:
- топливо и смазочные материалы на 12,1%;
- яйца куриные на 7%;
- аудио и фототехника, компьютеры на 3,8%;
- масло подсолнечное на 2,2%;
- другие съедобные жиры на 2,2%.
Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина отметила, что в 2023 году продолжают снижаться цены на основные виды круп.
"По сравнению с январем, рис подешевел на 5,4% до 56,73 грн за кг, а гречка потеряла в цене 13,2% и в среднем стоит 59,79 грн за кг. Крупы ячные и пшеничные подешевели на 2,0% и 2,8% соответственно", – сказала она.
По данным Держстату, крупнейшим драйвером инфляции стали овощи, которые за январь-апрель 2023 года выросли в цене 42,6%. Однако в апреле их подорожание замедлилось до 0,3%. Ведь вскоре можно ожидать сезонной стабилизации и снижения цен.
Среди драйверов инфляции были мясо и мясопродукты, которые с начала года прибавили в цене 5,4%. Так, только за апрель эта группа товаров подорожала на 3,3%.
Ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец отметила, что рост цен вызвал повышенный спрос на мясо птицы и свинину накануне и в период Пасхальных праздников.
"А наибольшее подорожание свинины (на 2,5-5,4%), объясняется тем, что блюда из нее являются традиционными на пасхальном столе", – добавила она.