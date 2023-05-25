Какие товары больше всего подешевели в 2023 году

Несмотря на войну, в Украине снизились цены на некоторые продукты. Так, по данным Держстату, наиболее существенно с начала 2023 подешевело топливо и куриные яйца. Эксперты рассказали, какие группы товаров подешевели в этом году, сообщает Фокус.

С начала 2023 года больше всего снизились цены на следующие категории товаров:

топливо и смазочные материалы на 12,1%;

яйца куриные на 7%;

аудио и фототехника, компьютеры на 3,8%;

масло подсолнечное на 2,2%;

другие съедобные жиры на 2,2%.

Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина отметила, что в 2023 году продолжают снижаться цены на основные виды круп.

"По сравнению с январем, рис подешевел на 5,4% до 56,73 грн за кг, а гречка потеряла в цене 13,2% и в среднем стоит 59,79 грн за кг. Крупы ячные и пшеничные подешевели на 2,0% и 2,8% соответственно" , – сказала она.

По данным Держстату, крупнейшим драйвером инфляции стали овощи, которые за январь-апрель 2023 года выросли в цене 42,6%. Однако в апреле их подорожание замедлилось до 0,3%. Ведь вскоре можно ожидать сезонной стабилизации и снижения цен.

Среди драйверов инфляции были мясо и мясопродукты, которые с начала года прибавили в цене 5,4%. Так, только за апрель эта группа товаров подорожала на 3,3%.

Ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец отметила, что рост цен вызвал повышенный спрос на мясо птицы и свинину накануне и в период Пасхальных праздников.