Які товари найбільше подешевшали у 2023 році

Незважаючи на війну, в Україні знизилися ціни на деякі продукти. Так, за даними Держстату, найбільш істотно з початку 2023 року подешевшало паливо та курячі яйця. Експерти розповіли, які групи товарів подешевшали цього року, повідомляє Фокус.

З початку 2023 року найбільше знизилися ціни на такі категорії товарів:

паливо та мастильні матеріали на 12,1%;

яйця курячі на 7%;

аудіо та фототехніка, комп'ютери на 3,8%;

олія соняшникова на 2,2%;

інші їстівні жири на 2,2%.

Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна зазначила, що у 2023 році продовжують знижуватись ціни на основні види круп.

"Порівняно з січнем, рис подешевшав на 5,4% до 56,73 грн за кг, а гречка втратила в ціні 13,2% і в середньому коштує 59,79 грн за кг. Крупи ячні та пшеничні подешевшали на 2,0 % та 2,8% відповідно" , – сказала вона.

За даними Держстату, найбільшим драйвером інфляції стали овочі, які за січень-квітень 2023 року зросли у ціні 42,6%. Однак у квітні їхнє подорожчання сповільнилося до 0,3%. Адже незабаром очікується сезонна стабілізація та зниження цін.

Серед драйверів інфляції були м'ясо та м'ясопродукти, які з початку року додали у ціні 5,4%. Так, лише за квітень ця група товарів подорожчала на 3,3%.

Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Наталія Копитець зазначила, що зростання цін викликало підвищений попит на м'ясо птиці та свинину напередодні та у період Великодніх свят.