Воздушные силы ночью сбили 10 ракет и десятки беспилотников

В ночь на 26 мая Воздушные силы и другие подразделения ВСУ сбили 10 крылатных ракет Х-101/Х-555, 23 дрона-камикадзе Shahed-131/136 и два разведывательных беспилотника.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

Ночная атака российских окупантов началась в 22:00 25 мая и продолжалась до 5:00 26 мая.

"В этот раз противник сместил направление удара на Восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты Сил обороны Украины" , - сообщили в командовании.

В общей сложности зафиксированы пуски 17 ракет различных типов и 31 ударный дрон:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмак (временно оккупированная Запорожская область);

31 ударный БпЛА иранского производства Shahed-136/131 по южному и северному направлениям.

Несколько "Шахедов" и ракет С-300/С-400 попали в Харьковскую и Днепропетровскую области.