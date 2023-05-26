Повітряні сили вночі збили 10 ракет і десятки безпілотників

У ніч на 26 травня Повітряні сили та інші підрозділи ЗСУ збили 10 крилатних ракет Х-101/Х-555, 23 дрони-камікадзе Shahed-131/136 та два розвідувальні безпілотники.

Про це йдеться﻿ в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака російських окупантів розпочалась о 22:00 25 травня і тривала до 5:00 26 травня.

"Цього разу противник змістив напрямок удару на Схід, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури та об’єкти Сил оборони України", — повідомили в командуванні.

Загалом зафіксовано пуски 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря;

7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 з району Токмак (тимчасово окупована Запорізька область);

31 ударний БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 з південного та північного напрямків.

Декілька "Шахедів" та ракет С-300/С-400 влучили в Харківській та Дніпропетровській областях.