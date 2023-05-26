Бутылки валялись в авто: появились подробности резонансного ДТП с судьей

Глава Макаровского районного суда Киевской области совершил ДТП на блокпосте при заезде в Киев со стороны Житомира в начале комендантского часа, когда нацгвардеец вышел на дорогу установить инженерные заграждения, сообщает Суспільне.

Об этом сообщили источники в Национальной гвардии.

"Конусы, "ежи"... Такая процедура... Когда он возвращался на свое место в него влетел Lexus. Влетел настолько быстро, что никто не успел среагировать. Вышел водитель, потом узнали, что он судья, когда посмотрели документы. Посмотрел судья и сказал: "Чтобы был жив." Когда услышал, что мертв, сказал, что за рулем не сидел, что был водитель, бежавший в кусты" , - сказал собеседник издания.

По словам источника, судья отказался проходить тест на алкогольное опьянение и до сих пор его не прошел.

"Сейчас он ищет лазейки и ошибки в законодательстве, будто его оформили неправильно, потому что он в этом понимается. Следствием будет заниматься ДБР. Судья сейчас делает попытки избежать теста на алкоголь в крови. А он пьян был очень пьян. Еще и бутылки валялись в авто. А потом появится справка, что больное сердце у него или был приступ инсульта. То ответственности не будет" , — сказал источник.

По его словам, сейчас судья, сейчас дает такие показания, чтобы потом были неточности.

"Он же все знает, он вел такие дела, знает, как все работает. Но мы будем за этим внимательно следить. Сейчас он в полиции. У него какие-то показания берут. Просят анализ на алкоголь сдать. Он не дает" , — сказал наш собеседник.

По словам источника, погибший - солдат срочной службы.