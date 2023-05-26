Пляшки валялися в авто: з’явилися подробиці резонансної ДТП з суддею

Голова Макарівського районного суду Київської області скоїв ДТП на блокпості при заїзді у Київ збоку Житомира на початку комендантської години, коли військовий нацгвардієць вийшов на дорогу встановити інженерні загородження, повідомляє Суспільне.

Про це медіа повідомили джерела у Національній гвардії.

"Конуси, "їжаки"... Така процедура... Коли він повертався на своє місце у нього влетів Lexus. Влетів настільки швидко, що ніхто не встиг зреагувати. Вийшов водій, потім дізналися, що він суддя, коли подивилися документи. Подивився суддя і сказав: "Аби був живий". Коли почув, що мертвий, сказав, що за кермом не сидів, що був водій, який втік у кущі", — сказав співрозмовник Суспільного.

За словами джерела, суддя відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння і досі його не пройшов.

"Зараз він шукає лазівки і помилки у законодавстві, ніби його оформили неправильно, бо він у цьому розуміється. Слідством буде займатися ДБР. Суддя зараз робить спроби уникнути тесту на алкоголь у крові. А він п'яний був дуже п'яний. Ще й пляшки валялися в авто. А потім з'явиться довідка що хворе серце в нього чи був приступ інсульту. То відповідальності не буде", — сказало джерело.

За його словами, зараз суддя, зараз дає такі свідчення, аби були потім неточності.

"Він же все знає, він вів такі справи, знає, як усе працює. Але ми будемо за цим пильно стежити. Зараз він у поліції. В нього якісь свідчення беруть. Просять аналіз на алкоголь здати. Він не дає", — сказав наш співрозмовник.

За словами джерела, загиблий — солдат строкової служби.

"В нього залишилося троє дітей. Батько у Бахмуті. Брат теж на фронті. Жінка з дітьми закордоном", — розповіло джерело.