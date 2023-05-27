Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Monobank отложил выход на польский рынок банковских услуг

Monobank отложил выход на польский рынок, где планировал запустить мобильный банк stereo, на неопределенное время. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил один из его основателей Олег Гороховский.

Кстати, к настоящему моменту уже поданы более 230 000 предварительных заявок на получение карты stereo в Польше.

2. К программе «єВідновлення» подключились еще два банка

В рамках государственной программы «єВідновлення» еще два банка сообщили о начале выдачи карт для получения денежной помощи для ремонта жилья, поврежденного из-за боевых действий. Это Sportbank и Izibank, работающие на лицензии «Таскомбанка». Сам «Таскомбанк» пока участие в программе не принимает.

Таким образом, число банков, в которых можно оформить карту «єВідновлення», увеличилось до семи.

3. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам

На уходящей неделе сразу 7 банков отметились повышением процентных ставок по депозитным вкладам как в гривне, так и в валюте.

«Райффайзен Банк» повысил ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 8,25 до 11% годовых;

на 6 месяцев – с 9 до 12% годовых;

на 12 месяцев – с 10 до 12,5% годовых.

«Укргазбанк» повысил ставки по депозитам в гривне на 6 и 9 месяцев:

на 6 месяцев – с 15,5 до 17,5% годовых;

на 9 месяцев – с 16,5 до 17% годовых.

при этом снизил ставку по депозиту на 3 месяца с 11 до 10,5% годовых, а по депозиту на 12 месяцев – с 17,5 до 16,5% годовых.

«Укрэксимбанк» повысил ставку по депозиту в гривне на 6 месяцев с 13,5 до 14,5% годовых, при этом понизил ставку по депозита на 3 месяца с 12,30 до 11,30% годовых.

Банк «Пивденный» повысил ставку по депозиту в гривне на 3 месяца с 16 до 16,5% годовых.

Банк «Львов» повысил ставки по депозитам в гривне на 3, 6 и 12 месяцев на 1%:

на 3 месяца – с 14 до 15% годовых;

на 6 месяцев – с 15 до 16% годовых;

на 12 месяцев – с 17 до 18% годовых.

«ОТП Банк» повысил процентную ставку по депозитам в долларах США и евро на 6 месяцев с 0,01 до 1,50% годовых.

«Таскомбанк» повысил процентные ставки по депозитам в долларах США на 6, 9 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 1 до 2,25% годовых;

на 9 месяцев – с 1,50 до 2,50% годовых;

на 12 месяцев – с 2,3 до 3% годовых.

Также «Таскомбанк» повысил процентные ставки по депозитам в евро на 3,6 и 9 месяцев:

на 3 месяца – с 0,50 до 0,70% годовых;

на 6 месяцев – с 0,70 до 1,25% годовых;

на 9 месяцев – с 1,20 до 1,50% годовых.

4. UnexBank изменил условия начисления кешбэка

UnexBank изменил правила начисления кешбэка по картам «Unex Smart» и «Unex Card 2.0». Теперь получить кешбэк можно, оплачивая картами банка пополнение мобильного телефона.

Увеличился перечень МСС-кодов исключений (с ним можно ознакомиться по ссылке﻿).

Кроме того, банк объявил, что может в любой момент отключить ту или иную торговую точку от начисления кешбэка в случае обнаружения злоупотреблений.

Напомним, размер кешбэка, который может быть начислен при оплате картами UnexBank в течение месяца, не ограничен.