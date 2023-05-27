Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Monobank відклав вихід на польський ринок банківських послуг

Monobank відклав вихід на польський ринок, де планував запустити мобільний банк stereo на невизначений час. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив один із його засновників Олег Гороховський.

До речі, наразі вже подано понад 230 000 попередніх заявок на отримання карти stereo у Польщі.

2. До програми «ЄВідновлення» підключилися ще два банки

У рамках державної програми «ЄВідновлення» ще два банки повідомили про початок видачі карток для отримання грошової допомоги для ремонту житла, пошкодженого через бойові дії. Це Sportbank та Izibank, які працюють на ліцензії «Таскомбанку». Сам «Таскомбанк» поки що участі в програмі не бере.

Таким чином, кількість банків, у яких можна оформити картку «єВідновлення», побільшало до семи.

3. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами

Минулого тижня відразу 7 банків відзначилися підвищенням відсоткових ставок за депозитними вкладами як у гривні, так і у валюті.

«Райффайзен Банк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 8,25% до 11% річних;

на 6 місяців – з 9 до 12% річних;

на 12 місяців – із 10 до 12,5% річних.

«Укргазбанк» підвищив ставки за депозитами у гривні на 6 та 9 місяців:

на 6 місяців – з 15,5% до 17,5% річних;

на 9 місяців – із 16,5 до 17% річних.

при цьому знизив ставку за депозитом на 3 місяці з 11 до 10,5% річних, а за депозитом на 12 місяців – з 17,5 до 16,5% річних.

«Укрексімбанк» підвищив ставку за депозитом у гривні на 6 місяців з 13,5 до 14,5% річних, при цьому знизив ставку за депозитом на 3 місяці з 12,30 до 11,30% річних.

Банк «Південний» підвищив ставку за депозитом у гривні на 3 місяці з 16 до 16,5% річних.

Банк «Львів» підвищив ставки за депозитами у гривні на 3, 6 та 12 місяців на 1%:

на 3 місяці – з 14 до 15% річних;

на 6 місяців – з 15 до 16% річних;

на 12 місяців – із 17 до 18% річних.

«ОТП Банк» підвищив відсоткову ставку за депозитами у доларах США та євро на 6 місяців з 0,01 до 1,50% річних.

«Таскомбанк» підвищив процентні ставки за депозитами в доларах США на 6, 9 та 12 місяців:

на 6 місяців - з 1 до 2,25% річних;

на 9 місяців – з 1,50 до 2,50% річних;

на 12 місяців – з 2,3 до 3% річних.

Також «Таскомбанк» підвищив процентні ставки за депозитами в євро на 3,6 та 9 місяців:

на 3 місяці – із 0,50 до 0,70% річних;

на 6 місяців – з 0,70 до 1,25% річних;

на 9 місяців – з 1,20 до 1,50% річних.

4. UnexBank змінив умови нарахування кешбеку

UnexBank змінив правила нарахування кешбеку за картками «Unex Smart» та «Unex Card 2.0». Тепер отримати кешбек можна оплачуючи картками банку поповнення мобільного телефону.

Збільшився перелік МСС-кодів винятків (з ним можна ознайомитись за посиланням).

Крім того, банк оголосив, що може будь-якої миті відключити ту чи іншу торгову точку від нарахування кешбеку у разі виявлення зловживань.

Нагадаємо, розмір кешбеку, який може бути нарахований під час оплати картками UnexBank протягом місяця, не обмежений.