В каких случаях могут прекратить льготы на коммуналку: разъяснение ПФУ

Основанием для того, чтобы предоставление льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг было прекращено, может стать несколько причин, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным пресс-службы, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 17.04.2019 № 373, предоставление льгот может прекращаться:

в случае смерти льготника, потери права на льготу или когда льготнику назначена жилищная субсидия - с месяца, следующего за месяцем наступления указанного события;

по заявлению льготника - с месяца, следующего за месяцем его подачи.

Напомним, в госбюджете на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг на 2023 год предусмотрено 11,6 млрд грн для 1,5 млн семей. Средний размер – 631,1 гривен.

Функции по назначению и выплате льгот субсидии перешли в Пенсионный фонд. ПФУ направил на субсидии и льготы за март 5,4 млрд гривен.