У яких випадках можуть припинити пільги на комуналку: роз'яснення ПФУ

Підставою для того, аби надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг було припинено, можуть стати кілька причин, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними прес-служби, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 17.04.2019 № 373, надання пільг може припинятися:

у разі смерті пільговика, втрати права на пільгу або коли пільговику призначено житлову субсидію - з місяця, що настає за місяцем настання зазначеної події;

за заявою пільговика - з місяця, що настає за місяцем її подання.

Нагадаємо, у держбюджеті на пільги на оплату житлово-комунальних послуг на 2023 рік передбачено 11,6 млрд грн для 1,5 млн сімей. Середній розмір - 631,1 гривень.

Функції з призначення та виплати пільг субсидій перейшли до Пенсійного фонду. ПФУ спрямував на субсидії та пільги за березень 5,4 млрд гривень.