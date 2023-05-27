Местные жители сообщают о взрывах в центре оккупированного Бердянска
Местные жители сообщают о взрывах в центре оккупированного Бердянска, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет местный телеграм-канал "Бердянск сегодня".
Уточняется, что в городе звучала тревога, а затем люди услышали громкий взрыв.
Громче всего было в районе порта, пишут местные.
Позже вокруг места прилета кружила авиация россиян.
СМИ также пишут, что вероятно было попадание по территории базы отдыха "Химик", где размещались оккупанты.
Она в селе Новопетровка недалеко от Бердянска.