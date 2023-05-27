Місцеві жителі повідомляють про вибухи в центрі окупованого Бердянська
Місцеві жителі повідомляють про вибухи в центрі окупованого Бердянська, повідомляє Українська правда.
Про це пише місцевий телеграм-канал "Бердянськ сьогодні".
Уточнюється, що у місті лунала тривога, а потім люди почули гучний вибух.
Найгучніше було в районі порту, пишуть місцеві.
Пізніше навколо місця прильоту кружляла авіація росіян.
ЗМІ також пишуть, що ймовірно було влучання по території бази відпочинку "Хімік", де розміщувались окупанти.
Вона у селі Новопетрівка недалеко від Бердянська.