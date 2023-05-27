Місцеві жителі повідомляють про вибухи в центрі окупованого Бердянська, повідомляє Українська правда.

Про це пише місцевий телеграм-канал "Бердянськ сьогодні".

Уточнюється, що у місті лунала тривога, а потім люди почули гучний вибух.

Найгучніше було в районі порту, пишуть місцеві.

Пізніше навколо місця прильоту кружляла авіація росіян.

ЗМІ також пишуть, що ймовірно було влучання по території бази відпочинку "Хімік", де розміщувались окупанти.

Вона у селі Новопетрівка недалеко від Бердянська.