Над Киевом ПВО уничтожило 40 беспилотников и ракет - КМВА

Ночью силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Киевом 40 воздушных целей — дронов-камикадзе и крылатых ракет. Удары по столице не допущены.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Беспилотники и ракеты запустили по Киеву из разных направлений.

"Этой ночью снова были дроны — по предварительной информации, враг применил баражирующие боеприпасы "Shahed". Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555" , — говорится в сообщении.

В результате падения обломков в Подольском районе города пробило крышу жилого дома. Информация о жертвах или пострадавших пока не поступала.

В КМВА отмечают, что такими атаками противник пытается осуществить поражение ключевых целей и одновременно истощить ресурсы украинского ПВО, а также держать гражданских в психологическом напряжении.