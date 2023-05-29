Над Києвом ППО знищила 40 безпілотників та ракет — КМВА

Уночі сили протиповітряної оборони знищили у небі над Києвом 40 повітряних цілей — дронів-камікадзе та крилатих ракет. Ударів по столиці не допущено.

Про це повідомили﻿ у Київській обласній військовій адміністрації.

Безпілотники та ракети запустили по Києву з різних напрямків.

"Цією ночі знов були дрони — за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed" . Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555" , — йдеться в повідомленні.

Внаслідок падіння уламків в Подільському районі міста пробило дах житлового будинку. Інформації про жертв чи потерпілих наразі не надходило.

У КМВА зазначають, що такими атаками противник намагається здійснити ураження ключових для себе цілей і одночасно виснажити ресурси української ППО, а також тримати цивільних в психологічному напруженні.