Турецкая лира падает после победы Эрдогана — Bloomberg

Турецкая лира ослабла после того, как Реджеп Тайип Эрдоган выиграл второй тур президентских выборов в воскресенье, продлив свой срок пребывания в должности, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что победа Эрдогана заставила инвесторов искать любые признаки того, что он начнет ослаблять жесткий контроль государства над рынками.

Лира снизилась на 0,3% до 20,03 за доллар США, почти до рекордно низкого уровня, перед тем, как торговаться на уровне 20,01 по состоянию на 6:40 утра в Стамбуле.

На Уолл-стрит считают, что лира еще больше ослабнет, а в Morgan Stanley предупреждают, что она может достичь 26 за доллар раньше, чем ожидалось ранее, и упасть до 28 к концу года, если Эрдоган будет придерживаться своей политики удержания низких процентных ставок. Wells Fargo & Co ожидает, что валюта достигнет 23 к концу квартала.

"Победа Эрдогана не принесет никакого комфорта ни одному иностранному инвестору. С очень высокой инфляцией, очень низкими процентными ставками и отсутствием чистых валютных резервов, болезненный кризис, который затронет все активы, может быть на пороге" , - заявил стратег Tellimer в Дубае Хаснайн Малик.

"Неортодоксальный подход Эрдогана к процентным ставкам - он считает, что более низкие ставки ведут к более низкой инфляции - оставил рынки зависимыми от непредсказуемого сочетания специального регулирования и интервенций, причем новые меры вводятся неофициально и почти ежедневно.

Они также привели к бегству инвесторов: общий объем иностранных активов в турецких акциях и облигациях с 2013 года сократился примерно на 85%, или почти на 130 миллиардов долларов" , - напоминает агентство.

"Очевидно, что нынешняя экономическая модель не работает" , - сказал менеджер по управлению капиталом в Strateji Portfoy в Стамбуле Бурак Четинчекер.