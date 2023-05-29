В Киеве обломки ракеты упали на проезжую часть — Кличко

В Киеве обломки ракеты упали на проезжую часть — Кличко
Фото: Виталий Кличко

В ходе очередной ракетной атаки РФ в Оболонском районе Киева упали обломки ракеты. В городе и области работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Обломки ракеты тушат спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

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Фото: КМВА

Также в городской военной администрации сообщили о падении обломков ракеты в Подольском районе. В результате падения обломков загорелась крыша двухэтажного здания, спасатели локализовали пожар.

Кличко также сообщает, что медики госпитализировали одного пострадавшего в Подольском районе.

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