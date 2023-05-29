У Києві уламки ракети впав на проїжджу частину — Кличко

Під час чергової ракетної атаки РФ у Оболонському районі Києва впали уламки ракети. У місті та області працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив﻿ мер столиці Віталій Кличко.

Уламки ракети гасять рятувальники. Інформація про постраждалих уточнюється.

Фото: КМВА

Також в міській військовій адміністрації повідомили про падіння уламків ракети в Подільському районі. Внаслідок падіння уламків загорівся дах двоповерхової будівлі, рятувальники локалізували пожежу.

Кличко також повідомляє, що медики госпіталізували одного постраждалого в Подільському районі.

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