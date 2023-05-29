Игнат рассказал, чем Россия ударила по Киеву днем 29 мая

Днем 29 мая россияне могли атаковать Киев "Искандерами", ракеты летели с севера по баллистической траектории, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

"Воздушная тревога была объявлена и фактически небольшой срок времени понадобился врагу, чтобы нанести первые удары. Это говорит о том, что были применены ракеты, которые летят по баллистической траектории.

Предварительно, это были "Искандеры". Они есть разных модификаций, "Искандер-М" - это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" - это крылатая ракета. Какой тип вооружения был применен - дадим позже, когда будут подведены итоги боевой работы" , — сказал Игнат.

По словам спикера Воздушных сил, враг вероятно использовал также С-300 или С-400 (зенитные ракеты, которые также летят по баллистической траектории).