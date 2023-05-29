Ігнат розповів, чим Росія вдарила по Києву вдень 29 травня

Вдень 29 травня росіяни могли атакувати Київ "Іскандерами", ракети летіли з півночі по балістичній траєкторії, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

"Повітряна тривога була оголошена і фактично невеликий термін часу знадобився ворогу, щоби завдати перші удари. Це говорить про те, щ обуло застосвано ракети, які летять по балістичній траєкторії.

Попередньо, це були "Іскандери". Вони є різних модифікацій, "Іскандер-М" – це балістична ракета, а є "Іскандер-К" – це крилата ракета. Який тип озброєння був застосований – дамо пізніше, коли будуть підбиті підсумки бойової роботи" , — сказав Ігнат.

За словами речника Повітряних сил, ворог ймовірно використав також С-300 або С-400 (зенітні ракети, які також летять по балістичній траєкторії).