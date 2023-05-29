"Ощадбанк" автоматически продлил срок действия карт
"Ощадбанк" автоматически продлил срок действия всех платежных карт до 31 августа из-за военного положения.
Об этом говорится на сайте банка.
"Ощадбанк для удобства клиентов продлил до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц", — говорится в сообщении.
В финучреждении отметили, что автоматически продлевают действие карточек, срок которых истекает с февраля 2022 года. Обращаться в отделения банка для обмена ее на новую не нужно.
"Карточки в случае истечения срока действия продолжат полноценно работать: можно рассчитываться ими в торгово-сервисной сети, снимать с них наличные в банкомате и т.д.", - сообщили в "Ощадбанке".