"Ощадбанк" автоматически продлил срок действия карт

"Ощадбанк" автоматически продлил срок действия всех платежных карт до 31 августа из-за военного положения.

Об этом говорится на сайте банка.

"Ощадбанк для удобства клиентов продлил до 31 августа 2023 года срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц" , — говорится в сообщении.

В финучреждении отметили, что автоматически продлевают действие карточек, срок которых истекает с февраля 2022 года. Обращаться в отделения банка для обмена ее на новую не нужно.