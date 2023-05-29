"Ощадбанк" автоматично продовжив термін дії карток
"Ощадбанк" автоматично продовжив термін дії всіх платіжних карток до 31 серпня через воєнний стан.
Про це йдеться на сайті банку.
"Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб", — йдеться в повідомленні.
У фінустанові відзначили, що автоматично продовжують дію карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року. Звертатись до відділень банку для обміну її на нову не потрібно.
"Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо", — повідомили в "Ощадбанку".