"Ощадбанк" автоматично продовжив термін дії карток

"Ощадбанк" автоматично продовжив термін дії всіх платіжних карток до 31 серпня через воєнний стан.

Про це йдеться﻿ на сайті банку.

"Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб" , — йдеться в повідомленні.

У фінустанові відзначили, що автоматично продовжують дію карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року. Звертатись до відділень банку для обміну її на нову не потрібно.