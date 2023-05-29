"Ощадбанк" автоматично продовжив термін дії карток

"Ощадбанк" автоматично продовжив термін дії карток
Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

"Ощадбанк" автоматично продовжив термін дії всіх платіжних карток до 31 серпня через воєнний стан.

Про це йдеться﻿ на сайті банку.

"Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив до 31 серпня 2023 року термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб", — йдеться в повідомленні.

У фінустанові відзначили, що автоматично продовжують дію карток, термін яких закінчується з лютого 2022 року. Звертатись до відділень банку для обміну її на нову не потрібно.

"Картки у разі закінчення терміну дії продовжать повноцінно працювати: можна розраховуватись ними в торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо", — повідомили в "Ощадбанку".

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