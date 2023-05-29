Как доллар отреагировал на массированные ракетные атаки

Вот уже вторые сутки подряд не прекращается массированная комбинированная атака на столицу Украины. Десятки сбитых крылатых ракет и дронов-камикадзе, непрекращающиеся «воздушные тревоги», рев сирен – как на все это реагирует валютный рынок вообще и доллар США в частности?

Отвечаем: точно так же, как и почти все украинцы. Никак. Валютный курс, похоже, получил устойчивую психологическую защиту от всего, что творится и на фронте, и в тылу. И если 10 октября 2022 года – в день, когда впервые (если не считать начала полномасштабной войны) была применена массированная ракетная атака по Украине, - доллар немного дернулся вверх, то сегодня курс наличного рынка живет своей жизнью и активно (как мы неоднократно об этом упоминали) готовится к лету.

На прошлой неделе сформировался новый диапазон, в котором меняются ценники на продажу наличного «американца». Минимальная цена – на уровне 37,35-37,36 гривен, максимальная – 37,58-37,60 гривен. Причем обычно доллар не доходит до крайних значений; разворот происходит чуть раньше.

Вот и сегодня: если утром 29 мая доллар в столице продавали по 37,38-37,40 гривен, то уже к обеду ценники поднялись к отметке 37,43-37,46 гривен. При этом, как рассказали порталу «Курс Украины» немногочисленные нынче покупатели американской валюты, во многих валютообменных пунктах появилась и активно ширится новая тенденция: доллары образца 1996 года (в узких кругах их называют «белые доллары») покупаются и продаются этими обменками дешевле, чем доллары образца 2009 года (в узких кругах – «синие доллары»). Похоже, в условиях стабильного валютного курса (а нынешние колебания в 3-5 копеек в течение дня вряд ли кто-то воспринимает всерьез) некоторые операторы валютного рынка придумали новый способ заработка.

Не сильно отличаются от столичных курсы и в других крупных городах Украины. Так, в Харькове в обед доллар продают по 37,50-37,53 гривен, в Днепре – по 37,50-37,55 гривен, в Одессе – по 37,47-37,50 гривен. Самый дешевый доллар (за исключением столицы) – в Ужгороде, где можно купить его по 37,43 гривен.

Стабильность сохраняется и на межбанковском валютном рынке. На прошлой неделе объем интервенций Национального банка, направленных на обеспечение потребностей импортеров в валюте, незначительно вырос – с 391,96 до 442,36 млн долларов. Однако поступающая из-за границы финансовая помощь позволяет НБУ удерживать ситуацию под контролем.

Что будет с долларом в ближайшие дни? Доллар будет расти или падать?

До конца месяца осталось всего три дня. Во вторник и среду предложение валюты от населения немного вырастет в связи с необходимостью погасить в срок ежемесячную задолженность по кредитам и кредитным картам. А уже в четверг стартует первый летний месяц – июнь. Поэтому завтра-послезавтра доллар предпримет очередную попытку опуститься еще ниже, а уже в четверг с большой долей вероятности вновь пойдет вверх. Все эти колебания не превысят 30-40 копеек, то есть диапазон для курса наличного доллара сохранится в пределах 37,25-37,65 гривен.

Впрочем, чем ближе к официальному курсу доллара (установленному Нацбанком на уровне 36,5686 гривен) опускается рыночный курс, тем больше становится на него спрос. А поэтому вероятность, что на этой неделе доллар можно будет купить дешевле, чем 37,25 гривен, - довольно слабая. Даже если в июне доллар и дойдет до отметки 37,00 гривен, скорее всего, это случится не на этой неделе.