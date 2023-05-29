Як долар відреагував на масовані ракетні атаки

Ось уже другу добу поспіль не припиняється масована комбінована атака на столицю України. Десятки збитих крилатих ракет і дронів-камікадзе, безперервні «повітряні тривоги», рев сирен – як на все це реагує валютний ринок взагалі і долар США зокрема?

Відповідаємо: так само, як і майже всі українці. Ніяк. Валютний курс, схоже, отримав стійкий психологічний захист від усього, що відбувається і на фронті, і в тилу. І якщо 10 жовтня 2022 року – у день, коли вперше (якщо не рахувати початку повномасштабної війни) було застосовано масовану ракетну атаку по Україні, - долар трохи сіпнувся вгору, то сьогодні курс готівкового ринку живе своїм життям та активно (як ми неодноразово про це згадували) готується до літа.

Минулого тижня сформувався новий діапазон, у якому змінюються цінники на продаж готівкового «американця». Мінімальна ціна – на рівні 37,35-37,36 гривень, максимальна – 37,58-37,60 гривень. Причому, зазвичай, долар не доходить до крайніх значень; розворот відбувається трохи раніше.

Ось і сьогодні: якщо вранці 29 травня долар у столиці продавали по 37,38-37,40 гривень, то вже на обід цінники піднялися до позначки 37,43-37,46 гривень. При цьому, як розповіли порталу «Курс України» нечисленні нині покупці американської валюти, у багатьох валютообмінних пунктах з'явилася і активно шириться нова тенденція: долари зразка 1996 року (у вузьких колах їх називають «білі долари») купуються та продаються цими обмінами дешевше, ніж долари зразка 2009 року (у вузьких колах – "сині долари"). Схоже, в умовах стабільного валютного курсу (а нинішні коливання 3-5 копійок протягом дня навряд чи хтось сприймає всерйоз) деякі оператори валютного ринку вигадали новий спосіб заробітку.

Не дуже відрізняються від столичних курси і в інших великих містах України. Так, у Харкові в обід долар продають по 37,50-37,53 грн., у Дніпрі – по 37,50-37,55 грн., в Одесі – по 37,47-37,50 грн. Найдешевший долар (за винятком столиці) – в Ужгороді, де його можна купити по 37,43 гривень.

Стабільність зберігається і на міжбанківському валютному ринку. Минулого тижня обсяг інтервенцій Національного банку, спрямованих на забезпечення потреб імпортерів у валюті, трохи зріс – з 391,96 до 442,36 млн доларів. Однак фінансова допомога, що надходить з-за кордону, дозволяє НБУ утримувати ситуацію під контролем.

Що буде з доларом найближчими днями? Долар зростатиме чи падатиме?

До кінця місяця залишилося лише три дні. У вівторок та середу пропозиція валюти від населення трохи зросте у зв'язку з необхідністю погасити у строк щомісячну заборгованість за кредитами та кредитними картками. А вже у четвер стартує перший літній місяць – червень. Тому завтра-післязавтра долар зробить чергову спробу опуститися ще нижче, а вже в четвер з великою ймовірністю знову піде вгору. Всі ці коливання не перевищать 30-40 копійок, тобто діапазон курсу готівкового долара збережеться в межах 37,25-37,65 гривень.

Втім, чим ближче до офіційного курсу долара (встановленого Нацбанком на рівні 36,5686 гривень) опускається ринковий курс, тим більше на нього стає попит. А тому ймовірність, що цього тижня долар можна буде купити дешевше, ніж 37,25 гривень, – досить слабка. Навіть якщо у червні долар і дійде до позначки 37,00 гривень, швидше за все, це станеться не цього тижня.