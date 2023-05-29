В Генштабе уточнили количество сбитых за сутки воздушных целей

В Генштабе ВСУ уточнили количество сбитых воздушных целей во время двух массированных ракетно-авиационных ударов по территории Украины в понедельник, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Сообщается, что ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА "Shahed-136/131".

По уточненной информации, силами и средствами воздушных командований, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Ранее сообщалось о 37 сбитых крылатых ракет и 29 дронах "Shahed".

Днем противник применил крылатые и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры города Киев. Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины 11 из 11 ракет были уничтожены.