У Генштабі уточнили кількість збитих за добу повітряних цілей

У Генштабі ЗСУ уточнили кількість збитих повітряних цілей під час двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України у понеділок, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

Повідомляється, що вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131".

За уточненою інформацією, силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Раніше повідомлялося про 37 збитих крилатих ракет та 29 дронів "Shahed".

Вдень противник застосував крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури міста Київ. Силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України 11 з 11 ракет були знищені.