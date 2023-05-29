Зеленский поговорил с Эрдоганом о "зерновой сделке" и войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайиплом Эрдоганом, который накануне победил на выборах, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили пресс-службы глав обоих государств.

Как написал Зеленский в Twitter, в телефонном разговоре он отметил личную роль Эрдогана в продолжении Черноморской зерновой инициативы, "что является весомой составляющей мировой продовольственной безопасности".

"Сотрудничество Украины и Турции важно и действенно способствует благосостоянию наших народов и международной стабильности. Будем и в дальнейшем развивать его и совместно работать над усилением безопасности региона, Европы и мира!" – добавил глава государства.

В коротком сообщении канцелярии турецкого президента указано, что Зеленский поздравил Эрдогана с победой на выборах, а также обсудил "события в российско-украинской войне и региональные вопросы".

У телефонній розмові привітав @RTErdogan із перемогою на виборах. Відзначив особисту роль Президента ???????? у продовженні зернової ініціативи, що є вагомою складовою світової продовольчої безпеки. Співпраця ???????? й ???????? важлива та дієво сприяє добробуту наших народів і міжнародній… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 29, 2023

Ранее в понедельник турецкий президент провел телефонные разговоры с, среди прочего, российским визави Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган переизбран президентом Турции во втором туре выборов, набрав 52,16% голосов согласно данным ЦИК. После этого он пообещал объединение в поддержку национальных ценностей.

В то же время оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу назвал нынешнее волеизъявление "самым несправедливым избирательным процессом за последние годы".