Популярность искусственного интеллекта спровоцировала дефицит чипов

Спрос на графические чипы или графические процессоры, используемые для искусственного интеллекта, существенно превысил предложение благодаря успеху чат-бота ChatGPT.﻿ Об этом, со ссылкой на The Wall Street Journal, сообщает Экономическая правда.

Доступ к десяткам тысяч передовых графических чипов имеет решающее значение для компаний, которые обучают большие модели ИИ. По словам основателей, без них работа над большими языковыми моделями, лежащими в основе ИИ, идет гораздо медленнее.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что было бы лучше, если бы меньше людей использовали ChatGPT.

"Графические процессоры на данный момент достать значительно труднее, чем наркотики" , – добавил Илон Маск на саммите совета директоров.

Стартапы сокращают свои модели ИИ, чтобы сделать их более эффективными, покупая собственные физические серверы с соответствующими графическими чипами или переключаясь на менее популярных облачных провайдеров, таких как Oracle, до тех пор, пока дефицит не будет устранен.

Ранее в этом году стартапам, нуждающимся в Oracle, внезапно сообщили, что Маск раскупил большую часть свободного серверного пространства Oracle, утверждают источники. Он создает собственного конкурента OpenAI под названием X.AI.

По оценкам аналитиков UBS, для более ранней версии ChatGPT требуется около 10 тысяч графических чипов. По оценкам Маска, для обновленной версии нужно в три-пять раз больше передовых процессоров Nvidia.

Nvidia заявила, что расширяет свои поставки, чтобы удовлетворить растущий спрос, но эксперты ожидают, что дефицит сохранится как минимум до следующего года.

Спрос на продукцию Nvidia привел к росту акций компании примерно на 167%. Производители серверов и их прямые клиенты говорят, что им приходится ждать более шести месяцев, чтобы получить новейшие графические чипы Nvidia. Генеральный директор Supermicro, одного из крупнейших производителей серверов, сказал, что количество невыполненных заказов на системы с графическими чипами достигло самого высокого уровня за всю историю, и что компания спешит увеличить производственные мощности.