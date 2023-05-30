Популярність штучного інтелекту спровокувала дефіцит чипів

Попит на графічні чипи або графічні процесори, що використовуються для штучного інтелекту, суттєво перевищив пропозицію завдяки успіху чат-бота ChatGPT.﻿ Про це, з посиланням на The Wall Street Journal, повідомляє Економічна правда.

Доступ до десятків тисяч передових графічних чипів має вирішальне значення для компаній, які навчають великі моделі ШІ. За словами засновників, без них робота над великими мовними моделями, що лежать в основі ШІ, йде набагато повільніше.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що було б краще, якби менше людей використовували ChatGPT.

"Графічні процесори на даний момент дістати значно важче, ніж наркотики" , – додав Ілон Маск на саміті ради директорів.

Стартапи скорочують свої моделі ШІ, щоб зробити їх ефективнішими, купуючи власні фізичні сервери з відповідними графічними чипами або перемикаючись на менш популярних хмарних провайдерів, таких як Oracle, доти, доки дефіцит не буде усунений.

Раніше цього року стартапам, які потребують Oracle, раптово повідомили, що Маск розкупив більшу частину вільного серверного простору Oracle, стверджують джерела. Він створює власного конкурента OpenAI під назвою X.AI.

За оцінками аналітиків UBS, для більш ранньої версії ChatGPT потрібно близько 10 тисяч графічних чипів. За оцінками Маска, для оновленої версії потрібно втричі-впʼятеро більше передових процесорів Nvidia.

Nvidia заявила, що розширює свої поставки, щоб задовольнити зростаючий попит, але експерти очікують, що дефіцит збережеться як мінімум до наступного року.

Попит на продукцію Nvidia призвів до зростання акцій компанії приблизно на 167%. Виробники серверів та їх прямі клієнти кажуть, що їм доводиться чекати понад шість місяців, щоб отримати новітні графічні чипи Nvidia. Генеральний директор Supermicro, одного з найбільших виробників серверів, сказав, що кількість невиконаних замовлень на системи з графічними чипами досягла найвищого рівня за всю історію, і що компанія поспішає збільшити виробничі потужності.