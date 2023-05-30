Литва добавила в санкционный список 15 граждан России: что известно

МВД Литвы добавило 15 сотрудников правоохранительной и судебной системы Российской Федерации, в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну. Они причастны к уголовному преследованию российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса.

"Угроза, исходящая от России при Кремлевском режиме, остается, и пока этот режим у власти, никто в Европе и мире не может чувствовать себя в безопасности" , - говорится в сообщении.

По словам министра, российский диктатор Владимир Путин не намерен придерживаться никаких правил цивилизованного мира, судебные решения в путинской России ясно показывают, что тех, кто осмеливается бороться за демократию, там считают предателями.

"Преследователи Владимира Кара-Мурзы должны попасть под международные санкции и быть внесены в списки нежелательных лиц" , - добавил Ландсбергис.

Дело Владимира Кара-Мурзы

Владимир Кара-Мурза является оппозиционным политиком, журналистом и правозащитником в России.

Ранее его уже дважды пытались отравить, Кара-Мурза был арестован и арестован российским режимом в апреле 2022 года. Его обвинили в так называемом распространении "фейков" о российской армии, а также в "государственной измене". Недавно он был приговорен к 25 годам заключения.

Недавно сообщалось, что Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России из-за лиц, причастных к делу политика-оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.