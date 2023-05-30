Литва додала до списку санкцій 15 громадян Росії: що відомо

МВС Литви додало 15 співробітників правоохоронної та судової системи Російської Федерації, до національного списку іноземців, яким заборонено в'їзд до країни. Вони причетні до кримінального переслідування російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява глави МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса.

"Загроза, що походить від Росії за Кремлівського режиму, залишається, і поки цей режим при владі, ніхто в Європі та світі не може почуватися в безпеці" , - йдеться у повідомленні.

За словами міністра, російський диктатор Володимир Путін не має наміру дотримуватись жодних правил цивілізованого світу, судові рішення в путінській Росії ясно показують, що тих, хто насмілюється боротися за демократію, там вважають зрадниками.

"Переслідувачі Володимира Кара-Мурзи мають потрапити під міжнародні санкції та бути внесені до списків небажаних осіб" , - додав Ландсбергіс.

Справа Володимира Кара-Мурзи

Володимир Кара-Мурза є опозиційним політиком, журналістом і правозахисником у Росії.

Раніше його вже двічі намагалися отруїти, Кара-Мурза був заарештований і ув’язнений російським режимом у квітні 2022 року. Його звинуватили у так званому поширенні "фейків" про російську армію, а також у "державній зраді". Нещодавно його було засуджено до 25 років ув’язнення.

Нещодавно повідомлялось, що Угорщина заблокувала новий пакет санкцій ЄС проти Росії через осіб, які причетні до справи політика-опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.