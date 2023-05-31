За сутки армия РФ атаковала девять регионов Украины - сводки ОВА

За минувшие сутки российская армия наносила удары по девяти регионам Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки враг совершил четыре обстрела из минометов Новгород-Северского района. Без жертв и разрушений.

Сумскую область ночью и утром россияне обстреляли шесть раз, раздались 36 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская Эсманская, Новослободская, Середино-Будская общины.

Вчера в течение дня россияне совершили 9 обстрелов Сумщины. Зафиксировано 55 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Новослободская, Середино-Будская, Шалыгинская общины.

В Середино-Будской общине повреждены три частных жилых дома и линия электропередач. Горели шесть гаражей, поврежден один пятиэтажный дом и два двухэтажных дома.

В Запорожской области войска РФ нанесли 69 ударов по 17 населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов.

Орехов и Железнодорожное пострадали от авиаударов, Гуляйполе и Малая Токмачка - от четырех обстрелов из РСЗО, 63 артудара пришлись по Ольговскому, Новоандреевке, Гуляйпольскому, Малиновке, Темировке, Преображенке, Щербаках. Зафиксировано 16 разрушений жилых домов и объектов инфраструктуры на территории прифронтовой.

В Днепропетровской области утром взрыв прогремел в Межирицкой общине Павлоградского района. Враг атаковал транспортное предприятие. Легкое ранение получил 8-летний мальчик. Вчера поздно вечером русская армия избивала по Никопольскому району. На Марганецкую общину агрессор сбросил снаряды из БПЛА.

В Харьковской области за прошедшие сутки враг массированно обстрелял по меньшей мере 10 населенных пунктов. На Слобожанском направлении Россия предприняла неудачную попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы через границу в районе Зеленого. Россияне нанесли авиационный удар в районе села Уды.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия к западу от Масютовки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Каменка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестово. Вчера в результате артиллерийских обстрелов Волчанск был ранен 72-летний мужчина.

В Луганской области украинские защитники сдержали вражеские атаки вблизи Новоселовского и Кузьминого. По Стельмаховке и Белогоровке россияне еще раз ударили из авиации. Также россияне вели артиллерийские обстрелы Невского. За сутки захватчики произвели 101 обстрел Луганщины (выпустили 433 снаряда).

В Донецкой области за сутки россияне совершили 35 обстрелов Авдеевки, Горняка, Константиновки, Курахового, Торецкого, Временного Яра, Великой Новоселки, Нью-Йорка, Желаемого Второго, Карловки, Майского, Максимовки, Новоукраинки, Островского, Пречистовки, Умани.

Повреждены 19 жилых домов (из них три многоквартирных), четыре здания Горняцкого профлица, отделение полиции, ЛЭП, библиотека, наркология, амбулатория, два помещения агрофирмы "Агропромсервис", 5 хозяйственных сооружений. В Донецкой области за сутки один человек погиб и шестеро были ранены.

В Николаевской области вчера враг из артиллерии избивал по акватории Очаковской общины. Вечером россияне наносили артиллерийские удары по Очакову, частично разрушены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

По Херсонской области захватчики совершили 49 обстрелов (219 снарядов), из них по Херсону избивали дважды (5 снарядов). Россияне попали в районы 21 населенного пункта, из артиллерии обстреляли Кизомыс.

Вчера утром в результате обстрела пострадала 84-летняя женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и ранением спины. На берегу реки Ингулец, близ поселка Большая Александровка, 27-летний мужчина в результате детонации российской взрывчатки потерял часть ноги. Всего за сутки в Херсонской области в результате российской агрессии 5 человек получили ранения.