За добу армія РФ атакувала дев'ять регіонів України — зведення ОВА

За минулу добу російська армія завдавала ударів по дев'яти регіонах України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив чотири обстріли з мінометів Новгород-Сіверського району. Без жертв і руйнувань.

Сумську область вночі та зранку росіяни обстріляли шість разів, пролунали 36 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська Есманська, Новослобідська, Середино-Будська громади.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 55 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Новослобідська, Середино-Будська, Шалигинська громади.

У Середино-Будській громаді пошкоджено три приватні житлові будинки та лінію електропередач. Горіли шість гаражів, пошкоджено один п’ятиповерховий будинок і два двоповерхові будинки.

У Запорізькій області війська РФ завдали 69 ударів по 17 населених пунктах Василівського і Пологівського районів.

Оріхів та Залізничне постраждали від авіаударів, Гуляйполе та Мала Токмачка - від чотирьох обстрілів з РСЗВ, 63 артудари прийшлися по Ольгівському, Новоандріївці, Гуляйпільському, Малинівці, Темирівці, Преображенці, Щербаках. Зафіксовано 16 руйнувань житлових будинків та об'єктів інфраструктури на прифронтовій території.

У Дніпропетровській області вранці вибух пролунав у Межиріцькій громаді Павлоградського району. Ворог атакував транспортне підприємство. Легке поранення дістав 8-річний хлопчик. Вчора пізно ввечері російська армія била по Нікопольському району. На Марганецьку громаду агресор скинув снаряди з БпЛА.

У Харківській області минулої доби ворог масовано обстріляв щонайменше 10 населених пунктів. На Слобожанському напрямку Росія здійснила невдалу спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи через кордон в районі Зеленого. Росіяни завдали авіаційного удару в районі села Уди.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії на захід від Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове. Вчора внаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська був поранений 72-річний чоловік.

У Луганській області українські захисники стримали ворожі атаки поблизу Новоселівського та Кузьминого. По Стельмахівці та Білогорівці росіяни вкотре вдарили з авіації. Також росіяни вели артилерійський обстріл Невського. За добу загарбники здійснили 101 обстріл Луганщини (випустили 433 снаряди).

У Донецькій області за добу росіяни здійснили 35 обстрілів Авдіївки, Гірника, Костянтинівки, Курахового, Торецька, Часового Яру, Великої Новосілки, Нью-Йорка, Желанного Другого, Карлівки, Майського, Максимівки, Новоукраїнки, Острівського, Пречистівки, Уманського.

Пошкоджено 19 житлових будинків (з них три багатоквартирні), чотири будівлі Гірницького профліцею, відділення поліції, ЛЕП, бібліотеку, наркологію, амбулаторію, два приміщення агрофірми "Агропромсервіс", 5 господарчих споруд. На Донеччині за добу одна людина загинула і шестеро були поранені.

У Миколаївській області вчора ворог з артилерії бив по акваторії Очаківської громади. Ввечері росіяни завдавали артилерійських ударів по Очакову, частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки і господарчі споруди.

По Херсонській області загарбники здійснили 49 обстрілів (219 снарядів), з них по Херсону били двічі (5 снарядів). Росіяни поцілили у райони 21 населеного пункту, з артилерії обстріляли Кізомис.

Вчора вранці внаслідок обстрілу постраждала 84-річна жінка. Її госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та пораненням спини. На березі річки Інгулець, поблизу селища Велика Олександрівка, 27-річний чоловік внаслідок детонації російської вибухівки втратив частину ноги. Всього за добу на Херсонщині внаслідок російської агресії 5 людей дістали поранення.