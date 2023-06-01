Украина повысила тариф на транзит российской нефти

Тарифы на транзит нефти по территории Украины с 1 июня повышаются на 25%.﻿ Новые тарифы по нефтепроводу Дружба в направлении Словакии и Венгрии по договору с АО Укртранснафта составляют 17 евро за тонну, ранее составляли 13,6 евро за тонну, сообщает Новое время.

Прежние нормы действовали с 1 января 2023 года, когда были повышены на 18,3%.

Президент российской Транснефти Николай Токарев в конце 2022 года сообщал, что поставки нефти в данном направлении в 2023 году ожидаются на уровне 2022 года.

"Южная ветка Дружбы, которая транспортирует нефть через территорию Украины в Словакию, Чехию и Венгрию, она остается в прежних объемах, поскольку для них сделаны исключения, и они будут потреблять те объемы, которые потребляли — порядка 12 млн тонн" , — уточнял он.

Ранее сообщалось, что Чехия полностью откажется от российской нефти к 2024 году.