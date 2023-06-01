Україна підвищила тариф на транзит російської нафти

Тарифи на транзит нафти територією України з 1 червня підвищуються на 25%.﻿ Нові тарифи нафтопроводом Дружба в напрямку Словаччини та Угорщини за договором з АТ Укртранснафта становлять 17 євро за тонну, раніше становили 13,6 євро за тонну, повідомляє Новое время.

Колишні норми діяли з 1 січня 2023 року, коли були підвищені на 18,3%.

Президент російської Транснєфті Микола Токарєв наприкінці 2022 року повідомляв, що постачання нафти в цьому напрямі у 2023 році очікуються на рівні 2022 року.

"Південна гілка Дружби, яка транспортує нафту через територію України в Словаччину, Чехію та Угорщину, вона залишається в колишніх обсягах, оскільки для них зроблено винятки, і вони будуть споживати ті обсяги, які споживали — близько 12 млн тонн" , — уточнював він.

Раніше повідомлялося, що Чехія повністю відмовиться від російської нафти до 2024 року.