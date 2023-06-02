ISW: Как в РФ реагируют на события в Белгородской области

Реакция российских властей на рейд "РДК" в Белгородской области РФ свидетельствует о повышенной тревоге в российском информационном пространстве и обществе.﻿ Об этом, со ссылкой на отчет ISW, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Так, власти Белгородской области объявили об эвакуации 200 детей в Пензенскую область и планируют 3 июня эвакуировать еще 600 детей в Калужскую и Ярославскую области.

Некоторые российские блогеры использовали ситуацию в Белгородской области для критики российского руководства, в то время как другие утверждали, что ограниченные рейды являются предвестниками украинских контрнаступательных операций.

Ключевые выводы ISW:

Российские войска нанесли серию ракетных ударов по Украине в ночь с 31 мая на 1 июня и днем ​​1 июня.

Подразделения Русского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" провели очередной рейд в Белгородской области.

Чеченские командиры и официальные лица предприняли совместную информационную атаку на руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Пригожин ответил на нападки, заявив, что будет продолжать высказывать свое мнение до тех пор, пока чиновники Минобороны России не будут наказаны за ошибки в планировании вторжения в Украину.

Нападки чеченцев на личность Пригожина могут быть частью усилий Кремля по дискредитации и подрыву позиций Пригожина по мере того, как его войска уходят с линии фронта.

Российские войска вели наступательные действия северо-восточнее Купянска и северо-западнее Сватово.

Темп российских и украинских наступательных операций на бахмутском направлении по состоянию на 1 июня остается низким, российские войска нанесли ограниченные наземные удары на линии Авдеевка — Донецк.

Российские оккупационные власти объявили, что региональные выборы на оккупированных территориях пройдут 10 сентября.

Ситуация в Белгородской области РФ

Власти России в очередной раз заявили о массированных обстрелах пограничного города Шебекино в Белгородской области. Пограничный город Шебекино в последнее время часто находится под обстрелами, в которых местные власти постоянно обвиняют ВСУ. Отметим, что в Украине категорически отрицают причастность к таким атакам.