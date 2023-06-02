ISW: Как в РФ реагируют на события в Белгородской области
Реакция российских властей на рейд "РДК" в Белгородской области РФ свидетельствует о повышенной тревоге в российском информационном пространстве и обществе. Об этом, со ссылкой на отчет ISW, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Так, власти Белгородской области объявили об эвакуации 200 детей в Пензенскую область и планируют 3 июня эвакуировать еще 600 детей в Калужскую и Ярославскую области.
Некоторые российские блогеры использовали ситуацию в Белгородской области для критики российского руководства, в то время как другие утверждали, что ограниченные рейды являются предвестниками украинских контрнаступательных операций.
Ключевые выводы ISW:
- Российские войска нанесли серию ракетных ударов по Украине в ночь с 31 мая на 1 июня и днем 1 июня.
- Подразделения Русского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" провели очередной рейд в Белгородской области.
- Чеченские командиры и официальные лица предприняли совместную информационную атаку на руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
- Пригожин ответил на нападки, заявив, что будет продолжать высказывать свое мнение до тех пор, пока чиновники Минобороны России не будут наказаны за ошибки в планировании вторжения в Украину.
- Нападки чеченцев на личность Пригожина могут быть частью усилий Кремля по дискредитации и подрыву позиций Пригожина по мере того, как его войска уходят с линии фронта.
- Российские войска вели наступательные действия северо-восточнее Купянска и северо-западнее Сватово.
- Темп российских и украинских наступательных операций на бахмутском направлении по состоянию на 1 июня остается низким, российские войска нанесли ограниченные наземные удары на линии Авдеевка — Донецк.
- Российские оккупационные власти объявили, что региональные выборы на оккупированных территориях пройдут 10 сентября.
Ситуация в Белгородской области РФ
Власти России в очередной раз заявили о массированных обстрелах пограничного города Шебекино в Белгородской области. Пограничный город Шебекино в последнее время часто находится под обстрелами, в которых местные власти постоянно обвиняют ВСУ. Отметим, что в Украине категорически отрицают причастность к таким атакам.