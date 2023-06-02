Конгресс США предотвратил исторический дефолт

Сенат США в четверг принял двухпартийный закон, поддержанный президентом Джо Байденом, который отменяет потолок госдолга в размере 31,4 триллиона долларов, что позволило избежать первого в истории дефолта. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает Экономическая правда.

Сенат проголосовал 63-36 за одобрение законопроекта, который был принят в среду Палатой представителей.

Министерство финансов предупреждало, что не сможет оплатить все свои счета 5 июня, если Конгресс не примет решение к тому времени.

"Сегодня мы избегаем дефолта" , - заявил в четверг лидер большинства в Сенате Чак Шумер, проводя законопроект через свою палату, состоящую из 100 членов.

Байден похвалил своевременные действия Конгресса.

"Это двухпартийное соглашение является большой победой для нашей экономики и американского народа" , - сказал президент-демократ в своем заявлении, добавив, что он подпишет его как можно скорее. Он сказал, что сделает дополнительное заявление в пятницу в 19:00 по восточному времени (23:00 по Гринвичу).

Перед окончательным голосованием сенаторы рассмотрели почти десяток поправок, отклонив их все во время ночного заседания накануне понедельничного дедлайна.

Этот закон приостанавливает действие установленного законом лимита федеральных заимствований до 1 января 2025 года. В отличие от большинства других развитых стран, Соединенные Штаты ограничивают сумму долга, которую может заимствовать правительство, независимо от любых расходов, выделенных законодательным органом.